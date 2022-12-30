Новый сингл Wiz Khalifa, большой фит Скриптонита с лейблом Supernova и другие релизы пятницы

Обычно в ночь с четверга на пятницу выходит множество музыкальных релизов. Но на этот раз российские артисты ушли на новогодние праздники, а западные — не успели вернуться с рождественских. Поэтому представляем наш самый короткий дайджест пятничных новинок.
Pervakova, Samurai SLT, Скриптонит, Bludkidd
«Слово в слово»
Первая большая коллаборация артистов лейбла Supernova, образованного после распада Musica36, и дебютный фит Samurai SLT, Bludkidd и Pervakova со Скриптонитом. По словам музыкантов, песня посвящена непрошеным советам и зависимости от общественного мнения.
В своем куплете Скриптонит поет, что если бы следовал советам окружающих, то до сих пор ни к чему бы не пришел.
GONE.Fludd
«Overheaven»
Первый за долгое время сингл GONE.Fludd. «Музыка — мое оружие на нашу рану тишине. Носил загоны в голове, бывало, но их уже нет», — читает он. Продюсерами трека выступили Cakeboy & Proovy.
Rae Sremmurd
«Torpedo»
Дуэт братьев Swae Lee и Slim Jxmmi решил напомнить о себе в преддверии первой за два года пластинки «Sremm4Life». В новом сингле они возвращаются к классическому трэп-звучанию.
Wiz Khalifa
«#NeverDrinkingAgain»
Wiz Khalifa несколько недель тизерил «Never Drinking Again», выкладывая его отрывки в TikTok и на других платформах. А сегодня наконец представил полную версию сингла.
В нем, что удивительно, Wiz Khalifa не читает рэп, а поет — о том, как оступился и снова начал пить после того, как зарекся оставаться трезвым.
Instasamka
«Popstar»
Клип Инстасамки на один из главных хитов года «Popstar» с одноименного альбома. В ролике — танцы, дорогая одежда и обнаженные девушки. Завершить последнюю музыкальную подборку года хочется строчкой из заедающего припева артистки: «Bitch, never stop! Do dance!»