Умер японский архитектор-постмодернист, обладатель Притцкеровской премии Арата Исодзаки

Скончался японский архитектор Арата Исодзаки, пишет The Guardian. Смерть наступила 28 декабря, Исодзаки был 91 год. Он умер от естественных причин в своем доме в Японии.
Среди самых известных его работ — Музей современного искусства в Лос-Анджелесе (MOCA), Катарский национальный конференц-центр в Дохе, штаб-квартира Walt Disney во Флориде, арена «Палау Сант-Жорди» в Барселоне для Олимпиады-1992. В начале 2000-х он участвовал в конкурсе проектов нового корпуса Мариинского театра, но жюри не выбрало предложенную им концепцию.
В 2019-м получил Притцкеровскую премию — высшую награду в архитектурной сфере. Исодзаки был консультантом семьи Притцкеров, когда она учреждала премию в 1970-х, и долгие годы заседал в жюри.
Его принято считать постмодернистом от архитектуры, но сам он принадлежность к какому‑либо течению отрицал. Исодзаки рассказывал, что после Второй мировой и завершения американской оккупации Япония находилась в состоянии политической, экономической и культурной неопределенности: «Я не мог остановиться на одном стиле. Изменения стали постоянными. Как это ни парадоксально, но это и стало моим собственным стилем».