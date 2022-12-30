Умер японский архитектор-постмодернист, обладатель Притцкеровской премии Арата Исодзаки

Его принято считать постмодернистом от архитектуры, но сам он принадлежность к какому‑либо течению отрицал. Исодзаки рассказывал, что после Второй мировой и завершения американской оккупации Япония находилась в состоянии политической, экономической и культурной неопределенности: «Я не мог остановиться на одном стиле. Изменения стали постоянными. Как это ни парадоксально, но это и стало моим собственным стилем».