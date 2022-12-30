Российские секс-шопы прячут двойные фаллоимитаторы, страпоны и другие товары для однополых пар

В первую очередь с прилавков убрали продукцию с изображением однополых пар на упаковке, затем начальство попросило скрыть и другие товары. Меры затронули около пяти позиций, что не так много от общего ассортимента, говорят сотрудники. Кроме того, руководство обязало продавцов говорить, что искусственные половые члены или вибраторы предназначены лишь для гетеросексуальных отношений.