Российские секс-шопы прячут двойные фаллоимитаторы, страпоны и другие товары для однополых пар

Российские секс-шопы начали убирать товары для однополых отношений после принятия закона о полном запрете пропаганды ЛГБТ. Об этом пишет «Новая вкладка» со ссылкой на продавцов-консультантов в Новосибирске и Томске.
Консультантка одной из новосибирских сетей товаров для взрослых заявила, что с витрин пропадают двойные фаллоимитаторы, страпоны на ремне или закрепленные на нижнем белье. Поясные страпоны можно использовать и в гетеросексуальных отношениях, однако их все равно скрывают с глаз.
В первую очередь с прилавков убрали продукцию с изображением однополых пар на упаковке, затем начальство попросило скрыть и другие товары. Меры затронули около пяти позиций, что не так много от общего ассортимента, говорят сотрудники. Кроме того, руководство обязало продавцов говорить, что искусственные половые члены или вибраторы предназначены лишь для гетеросексуальных отношений.
Из девяти новосибирских секс-шопов три убрали продукцию с прилавков, еще два заклеили этикетки на товарах для однополых пар. В одной из сетей черной изолентой закрыли часть полосок на фаллоимитаторе радужных цветов. Другие магазины либо не нашли ничего рискованного, либо решили ждать официальных уведомлений.
При этом в интернет-магазинах товары, которые могут использоваться в однополых отношениях, пока остаются.