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В Москве завершили строительство Большой кольцевой линии метро

Семён Гудошников
Сегодня в 13:52

Сергей Собянин провел технический пуск последнего участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро — от станции «Каширская» до «Нижегородской». Об этом сообщает ТАСС.

Во время технического пуска проверят устройства автоматики, телемеханики и движения поездов. После этого пройдут пуско-наладочные работы, поезда с пассажирами начнут ездить по всей БКЛ через пару месяцев.

Строительство Большой кольцевой линии началось в 2011 году, а в 2018-м открылись ее первые пять станций. В тот же год началось строительство последнего участка БКЛ — длиной 10,7 километра.

Всего в состав Большого кольца войдет 31 станция, его протяженность составит 70 километров. По заверениям столичных властей, линия позволит ежедневно экономить в поездках по городу до 80% времени, или до 45 минут.

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