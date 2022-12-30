Российские компании планируют создать мобильную ОС на базе Android

VK, «Яндекс», Сбербанк и «Ростелеком» планируют создать компанию, которая займется разработкой новой мобильной операционной системы (ОС) на базе Android. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник в правительстве.
Минцифры подключит к работе над отечественной мобильной экосистемой ряд разработчиков. Еще компании планируют создать платформу, которая могла бы заменить Google Mobile Services (GMS).
«Пока формально консорциума нет, но крупные игроки готовы объединиться, чтобы разработать платформу. Она нужна всем, кто хочет, чтобы их приложения обладали адекватным функционалом», — заметил источник «Коммерсанта» на российском рынке электроники.
Издание подчеркивает, что проект не противоречит планам «Ростелекома» развивать мобильную экосистему на базе ОС «Аврора». Она будет использоваться в корпоративном и государственном секторе, а новая ОС будет ориентироваться на широкого потребителя.
В декабре прошлого года в России выпустили смартфон Aquarius NS M11 на ОС «Аврора» только для корпоративных клиентов. Гаджет оснащен восьмиядерным процессором на архитектуре ARM и экраном 6,67 дюйма. Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч.