В Москве снесли здание бывшего советского кинотеатра «Полярный»

По словам очевидцев, снос кинотеатра начался 23 декабря. Накануне в соцсетях появилось видео, на котором обрушается крыша здания.
«Полярный» был построен в 1964 году и сначала выглядел как типичный советский кинотеатр. В 1990-е его облик значительно изменили в духе капиталистического романтизма.
В 2005 году кинотеатр закрыли, чтобы переоборудовать в развлекательный центр. Однако инвестор не уложился в срок и контракт с ним расторгли. После этого было разработано еще несколько проектов реконструкции «Полярного», но ни один из них не был реализован.
Осенью Сергей Собянин постановил выделить на реконструкцию здания 49 млн рублей из городского бюджета. Работы планируют закончить в IV квартале 2023 года. Кинотеатр должен превратиться в современный культурно-досуговый центр площадью 4000 квадратных метров, ранее его площадь составляла 1950 «квадратов».