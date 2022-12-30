В Москве снесли здание бывшего советского кинотеатра «Полярный»

В 2005 году кинотеатр закрыли, чтобы переоборудовать в развлекательный центр. Однако инвестор не уложился в срок и контракт с ним расторгли. После этого было разработано еще несколько проектов реконструкции «Полярного», но ни один из них не был реализован.