Николас Кейдж в образе учителя на фотографиях со съемок комедии «Сценарий мечты»

Режиссер Кристоффер Боргли («Тошнит от себя») опубликовал новые снимки со съемочной площадки комедии «Сценарий мечты» для студии A24. В главной роли — Николас Кейдж.
Детали проекта пока не раскрываются. Известно лишь, что Кейдж играет учителя, который приобретает мировую известность, появляясь во снах каждого человека.
Продюсерами «Сценария мечты» выступают Ари Астер, Ларс Кнудсен, Якоб Яффке и Тайлер Кампеллоне. Все они уже работали вместе над хоррорами «Солнцестояние» и «Реинкарнация».
Недавно Кейдж появился в комедии «Невыносимая тяжесть огромного таланта». В ней он сыграл самого себя — голливудскую звезду Николаса Кейджа.
По сюжету карьера актера находится в упадке, и он соглашается встретиться с испанским миллиардером, чтобы выплатить долги. Попутно Кейдж начинает помогать ЦРУ, расследующему вероятные преступления богача.