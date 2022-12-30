Россия лишилась трети крупных артистов из‑за эмиграции и запретов на выступления

По его оценкам, основное падение рынка пришлось на март–апрель. Тогда из‑за отказа иностранных артистов приезжать, а российских — выступать индустрия просела в среднем на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. К лету отрасль пошла на восстановление, но на уровень допандеймийного 2019-го она не выйдет даже в 2024 году, считает Минин.