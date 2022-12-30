Россия лишилась трети крупных артистов из‑за эмиграции и запретов на выступления

Российская концертная индустрия лишилась за 2022 год 30% артистов, большинство из которых собирали стадионы и большие клубы. Основные причины — отъезд творческих людей из страны и запреты на выступления ряда музыкантов. Об этом заявил РБК глава «МТС Энтертейнмент» Михаил Минин.
Он отметил, что на концертном рынке появляются новые имена, но «вырастить артиста, который сможет собирать тысячи человек на концерт, быстро не получится». На формирование молодыми артистами нового костяка рынка потребуется от четырех до восьми лет, прогнозирует Минин.
По его оценкам, основное падение рынка пришлось на март–апрель. Тогда из‑за отказа иностранных артистов приезжать, а российских — выступать индустрия просела в среднем на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. К лету отрасль пошла на восстановление, но на уровень допандеймийного 2019-го она не выйдет даже в 2024 году, считает Минин.
У театрального рынка больше перспектив роста, но и здесь могут возникнуть потери контента. Кроме «отмен» и отъездов актеров, режиссеров и других задействованных лиц репертуар может сократиться из‑за закона о полном запрете пропаганды ЛГБТ, предупреждает эксперт.
После начала военной операции на Украине с отменами концертов (и административными делами) в России столкнулись десятки артистов, критиковавших действия российских властей. Среди них «Би-2», «Каста», «ДДТ», Манижа и «АлоэВера». Часть музыкантов, например Монеточка, Noize MC и Оксимирон, сами отказались выступать в РФ, а вместо этого устроили туры в поддержку украинских беженцев за границей.