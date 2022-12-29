Умерла британская дизайнерка Вивьен Вествуд

Она скончалась в окружении семьи в своем доме в Лондоне. «Вивьен до последнего момента продолжала заниматься любимыми делами: дизайном, творчеством, написанием книги и изменением мира к лучшему. Она вела удивительную жизнь», — сказано в заявлении команды дизайнерки.
Вествуд получила известность в 1970-х годах, когда ввела в моду панк. Тогда она открыла бутик на Кингс-роуд в Лондоне вместе с менеджером Sex Pistols Малкольмом Маклареном.
Она также известна своей поддержкой основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, а также кампаниями по вопросам загрязнения окружающей среды и изменения климата.
В 2015 году Вествуд нарядилась в костюм Маргарет Тэтчер и проехала на белом танке возле дома бывшего премьер-министра Дэвида Кэмерона в знак протеста против добычи сланцевого газа недалеко от Балкомба.
Дизайнерка также продемонстрировала свой бунтарский характер в 1992 году, когда получила от королевы Елизаветы II орден Британской Империи. Она появилась на церемонии награждения без нижнего белья, доказав этот факт, покрутив юбкой для фотографов.
«Единственная причина, по которой я занимаюсь модой: я хочу разрушить понятие конформизма», — сказала дизайнерка в биографической книге, написанной совместно с Иэном Келли.