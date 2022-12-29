Умерла британская дизайнерка Вивьен Вествуд

Она скончалась в окружении семьи в своем доме в Лондоне. «Вивьен до последнего момента продолжала заниматься любимыми делами: дизайном, творчеством, написанием книги и изменением мира к лучшему. Она вела удивительную жизнь», — сказано в заявлении команды дизайнерки.