Императорские пингвины и северные олени оказались под угрозой исчезновения

Всемирный фонд дикой природы (WWF) внес северных оленей и императорских пингвинов в число животных, которые находятся под угрозой исчезновения. Об этом сообщает Anews.
По данным экологической организации, в 2000 году популяция диких северных оленей на Таймыре насчитывала 1 млн животных, сейчас их осталось лишь четверть. Среди основных причин сокращения численности — изменение климата и браконьерство.
WWF также обратила внимание, что при нынешнем выбросе парниковых газов от 80 до 100% всех известных колоний императорских пингвинов находятся под угрозой исчезновения к 2100 году.
Ранее об угрозе исчезновения императорских пингвинов заявила международная группа ученых, результаты исследования которой опубликовал журнал PLOS Biology. По их словам, сокращение популяции пингвинов связано с исчезновением льда, который является их основным местообитанием.
Ученые считают, что в среднем 65% местных наземных таксонов, включая нелетающих морских птиц, исчезнут к 2100 году. По более оптимистичным оценкам, сейчас угрозе подвергаются 37% видов, а в худшем случае вымирание затронет 97% видов.