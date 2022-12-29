Пассажирка потеряла змею на станции «Белорусская». Ее нашли и вернули хозяйке

Пассажирка по имени Елена потеряла змею на станции метро «Белорусская» в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Елена — заводчица экзотичных животных, она везла неядовитого полоза на фотосессию. Змея находилась в защитном мешке.
По дороге полоз выпал из‑под куртки женщины, пропажу она обнаружила лишь на станции «Водный стадион» и тут же обратилась в полицию.
К этому времени змею уже нашли. Один из пассажиров обнаружил необычный мешок с красной лентой и передал полицейским. Змею хозяйке вернули.