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Пассажирка потеряла змею на станции «Белорусская». Ее нашли и вернули хозяйке

Семён Гудошников
Сегодня в 17:50

Пассажирка по имени Елена потеряла змею на станции метро «Белорусская» в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Елена — заводчица экзотичных животных, она везла неядовитого полоза на фотосессию. Змея находилась в защитном мешке.

По дороге полоз выпал из‑под куртки женщины, пропажу она обнаружила лишь на станции «Водный стадион» и тут же обратилась в полицию.

К этому времени змею уже нашли. Один из пассажиров обнаружил необычный мешок с красной лентой и передал полицейским. Змею хозяйке вернули.

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Угадайте станцию метро по кадру из фильма
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