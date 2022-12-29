Росавиация одобрила документацию МС-21 с российским двигателем и крылом

«Часть из них на сегодняшний момент уже проходит стендовые испытания, и в следующем году мы готовы будем начать испытания этих систем в составе самолета, чтобы к концу 2024 года сертифицировать полностью российский борт и начать серийное производство», — заявил Слюсарь.