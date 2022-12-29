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Росавиация одобрила документацию МС-21 с российским двигателем и крылом

Виктория Шанина
Сегодня в 17:01

Росавиация одобрила внесение изменений в типовую конструкцию МС-21. Самолет получит двигатель ПД-14 и крыло отечественного производства, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-релиз ведомства.

Одобрение изменений станет основой для последующего импортозамещения всех агрегатов самолета, сказал гендиректор ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» Юрий Слюсарь.

«Часть из них на сегодняшний момент уже проходит стендовые испытания, и в следующем году мы готовы будем начать испытания этих систем в составе самолета, чтобы к концу 2024 года сертифицировать полностью российский борт и начать серийное производство», — заявил Слюсарь.

Самолет получит название МС-21-310. Более 270 единиц планируется поставить заказчикам до 2030 года.

МС-21 — пассажирский самолет, рассчитанный на 163–211 человек. Версия самолета с импортными двигателем и крылом получила сертификат от Росавиации в конце 2021 года, а уже в конце 2022-го первые 4 таких самолета должны были поставить авиакомпании «Россия». После введения антироссийских санкций сроки поставок лайнеров передвинули на 2024 год.

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РосавиацияОАКАвиакомпания Россия
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Юрий Слюсарь
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