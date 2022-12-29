«Топ Ган: Мэверик» стал самым просматриваемым фильмом на Paramount+ в США

«Топ Ган: Мэверик» стал самым просматриваемым фильмом в дебютный уик-энд на Paramount+ внутри США. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Блокбастеру с Томом Крузом, вышедшему на стриминге 22 декабря, удалось превзойти прошлого лидера, «Соник-2 в кино», на 60%.
В ожидании «Мэверика» увеличился интерес и к оригинальному «Топ Ган», просмотры которого увеличились примерно на 400%. Фильмы другой франшизы с Томом Крузом, «Миссия невыполнима», смотрели на 140% чаще.
Сборы «Топ Ган: Мэверик» в прокате превысили 1,4 млрд долларов. Для американского проката это один из самых кассовых фильмов в истории.