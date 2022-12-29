Marvel снимет фильм о Стэне Ли. Посмотрите его тизер!

Одновременно студия опубликовала тизер предстоящей картины.
Стэн Ли начал работать в Timely Comics, предшественнице Marvel, в 1939 году. К 1960-м годам он прошел путь от временного редактора до главреда Marvel Comics, а в 1972 году стал издателем.
В соавторстве с несколькими художниками он создал Человека-паука, Халка, Доктора Стрэнджа, Фантастическую четверку, Железного человека, Сорвиголову, Тора, Людей Икс и многих других знаковых для вселенной Marvel персонажей.
В ноябре 2018-го Ли умер в медицинском центре в Лос-Анджелесе в возрасте 95 лет. Он страдал сразу от нескольких серьезных болезней, перенес тяжелую пневмонию и испытывал проблемы со зрением.