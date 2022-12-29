Вирусное голосовое сообщение школьника об Украине внесли в реестр экстремистских материалов

Свое аудиосообщение Никита отправил в ноябре 2020 года в беседе во «ВКонтакте». В этом чате велись разговоры о том, что «русские сильнее, Россия — великая страна». Его высказывание стало вирусным в сети, из него было сделано множество мемов.