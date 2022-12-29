Реклама
Новости

Вирусное голосовое сообщение школьника об Украине внесли в реестр экстремистских материалов

Виктория Шанина
Сегодня в 15:05

В реестр экстремистских материалов внесли голосовое сообщение школьника Никиты, в котором он сказал, что «Украина все свое существование ********** у России [уступала России]». Внимание на это обратил телеграм-канал «Осторожно, новости».

Свое аудиосообщение Никита отправил в ноябре 2020 года в беседе во «ВКонтакте». В этом чате велись разговоры о том, что «русские сильнее, Россия — великая страна». Его высказывание стало вирусным в сети, из него было сделано множество мемов.

Интернет-пользователи выяснили имя мальчика. Тогда ему пришлось удалить страницы в соцсетях.

Из‑за большой популярности сообщения на него обратил внимание хабаровский прокурор, который впоследствии попросил запретить запись. Позже аналогичный иск подала сургутская прокуратура.

Решение о внесении голосового сообщения Никиты в список экстремистских принял Сургутский городской суд еще в августе, отмечают «Осторожно, новости». Однако в реестре оно появилось только сейчас.

За распространение и репосты сообщения теперь может грозить административная ответственность. Это касается в том числе и текстовых перепечаток высказывания Никиты.

расскажите друзьям
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»