Вирусное голосовое сообщение школьника об Украине внесли в реестр экстремистских материалов

В реестр экстремистских материалов внесли голосовое сообщение школьника Никиты, в котором он сказал, что «Украина все свое существование ********** у России [уступала России]». Внимание на это обратил телеграм-канал «Осторожно, новости».
Свое аудиосообщение Никита отправил в ноябре 2020 года в беседе во «ВКонтакте». В этом чате велись разговоры о том, что «русские сильнее, Россия — великая страна». Его высказывание стало вирусным в сети, из него было сделано множество мемов.
Интернет-пользователи выяснили имя мальчика. Тогда ему пришлось удалить страницы в соцсетях.
Из‑за большой популярности сообщения на него обратил внимание хабаровский прокурор, который впоследствии попросил запретить запись. Позже аналогичный иск подала сургутская прокуратура.
Решение о внесении голосового сообщения Никиты в список экстремистских принял Сургутский городской суд еще в августе, отмечают «Осторожно, новости». Однако в реестре оно появилось только сейчас.
За распространение и репосты сообщения теперь может грозить административная ответственность. Это касается в том числе и текстовых перепечаток высказывания Никиты.