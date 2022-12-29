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«Амедиатека» назвала самые популярные сериалы года. На первом месте — «Дом дракона»

Семён Гудошников
Сегодня в 14:31

Приквел «Игры престолов» — «Дом дракона» — стал самым популярным сериалом в «Амедиатеке» в 2022 году. Рейтинг шоу был опубликован в группе онлайн-кинотеатра во «ВКонтакте».

На второй строчке — «Эйфория» с Зендаей, замыкает тройку сериал «И просто так» — сиквел «Секса в большом городе», который тоже попал в рейтинг, заняв пятое место.

В топ-10 также вошли драма «Миллиарды», шпионский триллер «Убивая Еву», «Мир Дикого Запада», историческая драма «Позолоченный век» и комедийный детектив «Белый лотос».

В «Амедиатеке» продолжают выходить новые сериалы HBO, несмотря на то что их правообладатель, студия Warner Bros. Discovery, официально ушел из России. Условия, на которых осуществляется показ, в «Амедиатеке» не уточняют.

Ранее рейтинги самых популярных проектов на платформе опубликовал Netflix. Топ англоязычных сериалов возглавили четвертый сезон «Очень странных дел», «Уэнсдэй» и «Монстр: История Джеффри Дамера».

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