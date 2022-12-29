В 2023 году ученые планируют превратить печень свиньи в пригодную для трансплантации человеку

Ученые из американской компании Miromatrix начали опыты по превращению свиной печени в пригодную для трансплантации человеку — такой шаг призван ликвидировать дефицит донорского материала и создать альтернативу ксенотрансплантации, прямой пересадке человеку органов другого биологического вида. О сюжете рассказывает Associated Press.
Первый шаг ученых — вымывание из органа клеток печени свиньи. Результат такой манипуляции — обесцвеченная, подобная резине субстанция ячеистой структуры с пустыми кровеносными сосудами, пишет AP.
На следующем этапе орган засеивается клетками человеческой печени — они призваны перезапустить его функции. Клетки человека берут из образцов, которые ранее признали непригодными к пересадке. «По сути мы заново выращиваем орган. Наши тела больше не будут воспринимать его как что‑то от свиньи», — заявил гендиректор Miromatrix Джефф Росс.
Доказать этот тезис компания намерена в 2023-м: ученые планируют провести первое испытание биоинженерной печени на человеке. Одобрить его должен американский регулятор — Управление по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
Если разрешение будет получено, опыт проведут вне тела пациента. Орган — в прошлом свиной — подключат к организму больного, чья печень отказала. В случае успеха эксперимент станет первым шагом к трансплантации.
В программе планируют участвовать несколько медучреждений и больниц, включая нью-йоркский госпиталь «Маунт-Синай», один из старейших в Штатах. Его главный трансплантолог Сандер Флорман заявил: «Звучит как научная фантастика, но с чего‑то нужно начинать. Вероятно, ближайшее будущее именно за этим, а не за прямой ксенотрансплантацией».
Ранее ученые отмечали, что осложнения при прямой пересадке органов от животных обычно возникают, когда восстанавливается кровоснабжение и человеческая кровь течет по сосудам свиньи. Одни из главных проблем — высокий риск отторжения и скрытые заболевания.
Чтобы в рамках ксенотрансплантации иммунная система человека не давала резкий ответ, животных подвергают генной модификации. В январе врачи впервые пересадили человеку сердце генно-модифицированной свиньи, однако в марте он скончался. Причины смерти не раскрывались.
В варианте, который предлагает Miromatrix, генная модификация не требуется. Associated Press пишет, что для операции подойдут органы, оставшиеся после разделки и переработки туш.
Более 105 тыс. американцев сейчас находятся в списке ожидания на трансплантацию органов. «Количество имеющегося донорского материала никогда не сможет удовлетворить спрос», — заявил Амит Тевар, трансплантолог из Медицинского центра Университета Питтсбурга. Он отметил, что разработка Miromatrix может помочь в решении проблемы.