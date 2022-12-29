В 2023 году ученые планируют превратить печень свиньи в пригодную для трансплантации человеку

В программе планируют участвовать несколько медучреждений и больниц, включая нью-йоркский госпиталь «Маунт-Синай», один из старейших в Штатах. Его главный трансплантолог Сандер Флорман заявил: «Звучит как научная фантастика, но с чего‑то нужно начинать. Вероятно, ближайшее будущее именно за этим, а не за прямой ксенотрансплантацией».