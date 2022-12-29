Хакеры RaHDit слили данные более 100 сотрудников НАТО в сфере кибербезопасности

Собеседник информагентства заявляет, что «именно натовские центры на самом деле стоят за кибератаками». О каких именно атаках идет речь, он не уточнил.
«Кадровые украинские силовики и народные активисты выполняют только роль прикрытия», — добавил участник группировки.
В опубликованный список с личными данными также попали лица, которые, как заявляют в RaHDit, оказывают услуги киберцентрам в Прибалтике и на Украине.
«Мы получили данные о специалистах по кибербезопасности, хакерах из стран НАТО, которые обучали в том числе украинских военных, украинских специалистов, и можно сказать так, что, по большому счету, это кукловоды. Вот те украинские Save UA, украинская IT-армия — это люди, которые должны создавать видимость того, что это делают украинцы сами», — заявляет хакер.
По его словам, в киберпространстве сейчас ведется война всех стран НАТО против России. Хакер добавил: «Они очень долго обучали украинских специалистов, они создавали в Прибалтике, в Польше киберцентры. В эти киберцентры приезжали обучаться украинцы. Сейчас из этих киберцентров идет координация и руководство».
Накануне RaHDit опубликовала данные якобы сторонников украинских движений IT Army of Ukraine, которые проводят кибератаки на российские сервисы, и SMM-специалистов Save UA, которые «пакостят в российских соцсетях и льют помои».
В сентябре «Злые русские хакеры» слили в сеть личные данные более чем 1500 сотрудников Службы внешней разведки Украины и разведчиков, работающих в представительствах ООН, Евросоюза и НАТО. Также были рассекречены более 40 мест базирования подразделений украинской СВР, включая одно законспирированное учебное заведение.