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Хакеры RaHDit слили данные более 100 сотрудников НАТО в сфере кибербезопасности

Виктория Шанина
Сегодня в 12:55

Российская хакерская группировка RaHDit («Злые русские хакеры») опубликовала список из более чем 100 офицеров НАТО, которые числятся как представители кибервойск. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на одного из членов RaHDit, пожелавшего остаться анонимным.

Собеседник информагентства заявляет, что «именно натовские центры на самом деле стоят за кибератаками». О каких именно атаках идет речь, он не уточнил.

«Кадровые украинские силовики и народные активисты выполняют только роль прикрытия», — добавил участник группировки.

В опубликованный список с личными данными также попали лица, которые, как заявляют в RaHDit, оказывают услуги киберцентрам в Прибалтике и на Украине.

«Мы получили данные о специалистах по кибербезопасности, хакерах из стран НАТО, которые обучали в том числе украинских военных, украинских специалистов, и можно сказать так, что, по большому счету, это кукловоды. Вот те украинские Save UA, украинская IT-армия — это люди, которые должны создавать видимость того, что это делают украинцы сами», — заявляет хакер.

По его словам, в киберпространстве сейчас ведется война всех стран НАТО против России. Хакер добавил: «Они очень долго обучали украинских специалистов, они создавали в Прибалтике, в Польше киберцентры. В эти киберцентры приезжали обучаться украинцы. Сейчас из этих киберцентров идет координация и руководство».

Накануне RaHDit опубликовала данные якобы сторонников украинских движений IT Army of Ukraine, которые проводят кибератаки на российские сервисы, и SMM-специалистов Save UA, которые «пакостят в российских соцсетях и льют помои».

В сентябре «Злые русские хакеры» слили в сеть личные данные более чем 1500 сотрудников Службы внешней разведки Украины и разведчиков, работающих в представительствах ООН, Евросоюза и НАТО. Также были рассекречены более 40 мест базирования подразделений украинской СВР, включая одно законспирированное учебное заведение.

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НАТОООНЕССВР России
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