Хакеры RaHDit слили данные более 100 сотрудников НАТО в сфере кибербезопасности

«Мы получили данные о специалистах по кибербезопасности, хакерах из стран НАТО, которые обучали в том числе украинских военных, украинских специалистов, и можно сказать так, что, по большому счету, это кукловоды. Вот те украинские Save UA, украинская IT-армия — это люди, которые должны создавать видимость того, что это делают украинцы сами», — заявляет хакер.