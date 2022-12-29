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На месте магазина Zara в Воронеже откроется флагман турецкого бренда LC Waikiki

Виктория Шанина
Сегодня в 11:53

Площадь ушедшего из России испанского бренда Zara в воронежском ТРЦ «Сити-Парк „Град“» займет турецкий масс-маркет LC Waikiki, пишут РИА «Новости» со ссылкой на консалтинговую компанию NF Group, которая стала консультантом сделки по аренде помещения.

Помещение в ТРЦ Воронежа LC Waikiki арендовала на условиях долгосрочного договора. Там откроется флагманский магазин бренда в России.

«Магазин будет реализован в новом формате и станет самым большим по площади среди точек ритейлера в Черноземье — более 1,6 тысячи квадратных метров», — заявили в NF Group.

Компания LC Waikiki была основана во Франции в 1988 году, а с 1997-го стала турецким брендом. Ритейлеру принадлежат более 1,2 тыс. магазинов в 57 странах.

Группа Inditex, владеющая Zara, приостановила деятельность в России 5 марта. Заморожена работа 502 магазинов, 86 из них принадлежат Zara. В апреле Минпромторг заявил, что испанская компания ищет способы вновь открыть российские розничные точки. А в сентябре РБК обратил внимание, что ретейлер продолжает оформлять документы на новые товары в России после закрытия магазинов.

В конце октября «Известия» со ссылкой на источники сообщили, что магазины Zara откроются в России под названием «Новая мода» (New Fashion). Речь шла о возобновлении работы только четырех торговых точек, в которых будет представлен не весь ассортимент бренда.

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