Опрос: новогоднее настроение есть у менее трети россиян

Праздничное настроение в преддверии Нового года есть лишь у 28% россиян. Об этом свидетельствует опрос Superjob, результатами которого поделился РБК.
Каждый второй респондент признался в отсутствии новогоднего настроения. Еще 10% имитируют радость, чтобы не расстраивать близких. Чаще так поступают женщины.
Больше всего радуются молодые респонденты: в возрасте до 24 лет таких 43%. Среди представителей старшего поколения (от 45 лет) рады Новому году лишь 22%.
Доход почти не влияет на праздничное настроение. В категории россиян с доходом до 30 тыс. рублей не чувствуют новогодней радости 44%, среди россиян, получающих больше 80 тыс. рублей, эта доля чуть выше — 47%.
За год соотношение россиян, встречающих Новый год с настроением и без, практически не изменилось.
Ранее «СберМаркет» и «Русопрос» выяснили, что зумеры и миллениалы готовятся к Новому году больше, чем старшее поколение. Это касается и праздничного наряда, и новогоднего декора.