Как устроена система? Она не бесплатна: парикмахерским салонам нужно заплатить взнос от 30 до 70 евро в год в зависимости от площади. Затем они получают мешки для сбора состриженных волос, а Hair Recycle занимается вывозом собранного. На окне салона размещается стикер — он указывает на участие в программе переработки.