Бельгийские парикмахеры начали собирать состриженные волосы своих клиентов и передавать их местной НКО Hair Recycle — та в свою очередь пускает их в переработку, чтобы на выходе получить пригодные для защиты окружающей среды сорбенты. О сюжете рассказывает Reuters.
Какую роль могут играть человеческие волосы, если говорить об экологии? Hair Recycle перерабатывает их в настилы (проект называет их матами или плитами), способные впитывать в себя углеводороды — то есть в первую очередь нефть.
Сооснователь организации Патрик Янссен объяснил, что 1 килограмм волос может удержать 7–8 литров нефти. Он привел пример: полученные настилы можно поместить в канализацию, чтобы уловить загрязняющие вещества и не дать им добраться до открытой воды.
Другое применение переработанных волос — биокомпозитная, полученная из биологического сырья упаковка. Судя по фото на сайте организации, их внешний вид полностью повторяет пакеты из крафтовой бумаги.
В Hair Recycle указывают: один человеческий волос может выдержать вес, в 10 миллионов раз превышающий его собственный, а помимо способности улавливать жиры и углеводороды, волосы водорастворимы.
Еще одна сфера, в которой работает бельгийская НКО, — извлечение из волос кератина, который затем будет использован при производстве средств для восстановления кожи после ожогов. Подробнее об этом, однако, не сообщается.
Как устроена система? Она не бесплатна: парикмахерским салонам нужно заплатить взнос от 30 до 70 евро в год в зависимости от площади. Затем они получают мешки для сбора состриженных волос, а Hair Recycle занимается вывозом собранного. На окне салона размещается стикер — он указывает на участие в программе переработки.
«Наши товары тем более этичны, поскольку они производятся на месте, не импортируются с другого конца планеты. Они созданы здесь для решения местных проблем», — заявил Янссен.
Это одна из инициатив по переработке волос в целях защиты экологии, возникших за последние годы. Так, в Великобритании и Ирландии работает проект Green Salon Collective, во Франции — Coiffeurs Justes, в США — Matter of Trust.
В числе их задач — изготовление нефтеуловителей. Первые же подобные разработки датированы 1989 годом: наряду с другими методами их применяли для ликвидации выброса нефтепродуктов из танкера «Эксон Валдиз» у берегов Аляски. Тогда около 40,9 миллионов литров нефти вылилось в море, образовав пятно в 28 тыс. квадратных километров.