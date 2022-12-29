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В казино-отеле в Камбодже произошел сильный пожар. Погибли не менее 10 человек

Виктория Шанина
Сегодня в 10:21

В результате пожара в казино-отеле Grand Diamond City Hotel and Casino, расположенном на стороне Камбоджи у погранперехода Пойпет на таиландско-камбоджийской границе, погибли как минимум 10 человек. Об этом пишет газета The Phnom Penh Post.

«Не менее 10 человек погибли, еще 30 человек, получившие травмы, были доставлены в больницу города Араньяпратхет на территории Таиланда. Большинство погибших — работники казино, граждане Таиланда и Камбоджи», — сообщил газете глава администрации камбоджийского города Пойпет Нем Пхэнг.

Сильный пожар в Grand Diamond City Hotel and Casino начался в ночь с 28 на 29 декабря. По состоянию на 9.10 утра по восточному времени (5.10 по московскому), пламя все еще не могли потушить.

На момент начала пожара в казино-отеле находились более 400 человек гостей и персонала, большинство из них — граждане Таиланда. Часть из них не могла выбраться из здания. Национальный комитет Камбоджи по чрезвычайным ситуациям направил группу спасателей и вертолеты, чтобы вытащить оставшихся в отеле людей.

Глава администрации города Пойпет Нхем Фоэнг сказал, что причины возникновения пожара установить пока не удалось.

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