В казино-отеле в Камбодже произошел сильный пожар. Погибли не менее 10 человек

На момент начала пожара в казино-отеле находились более 400 человек гостей и персонала, большинство из них — граждане Таиланда. Часть из них не могла выбраться из здания. Национальный комитет Камбоджи по чрезвычайным ситуациям направил группу спасателей и вертолеты, чтобы вытащить оставшихся в отеле людей.