Латвийские власти решили сохранить рабочие визы сотрудникам «Дождя»*

Латвийское управление по делам гражданства и миграции (PMLP) решило не отменять рабочие визы для сотрудников телеканала «Дождь»*. Об этом сообщает издание Delfi.
Управление проверило визы сотрудников канала и пришло к выводу, что представители «Дождя»* могут оставаться в Латвии и продолжать там работать. «Дождь»* пояснял, что цель визы — трудоустройство — по-прежнему остается актуальной, поскольку сотрудники компании продолжают создавать контент для распространения в соцсетях и цифровых каналах. В PMLP отметили, что при сохранении цели документа у них нет правового основания аннулировать визы журналистам.
В начале декабря Национальный совет по электронным СМИ Латвии (NEPLP) отозвал лицензию у телеканала «Дождь»*. Поводов для этого, по данным Baltijas Balss, было несколько: «Дождь»* не обеспечил дублированную звуковую дорожку на национальном языке, показал карту с Крымом в составе России, а также назвал Вооруженные силы РФ «нашей армией».
Кроме того, за несколько дней до аннулирования лицензии ведущего Алексея Коростелева обвинили в возможной поддержке Российской армии. В эфире он произнес: «Мы надеемся, что многим военнослужащим в том числе мы смогли помочь, например с оснащением и просто элементарными удобствами на фронте». Ведущий был уволен, сам Коростелев и главред «Дождя»* Тихон Дзядко объяснили слова в эфире оговоркой и подчеркнули, что телеканал не помогает ВС России.