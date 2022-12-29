В Одессе демонтировали памятники Екатерине II и Александру Суворову

В ночь с 28 на 29 декабря в украинской Одессе демонтировали памятник полководцу Александру Суворову в поселке Котовского. Также был разобран монумент основателям Одессы — российской императрице Екатерине II и ее сподвижникам, который стоял на Екатерининской площади. Об этом сообщает местное издание «Думская», а также телеграм-канал «Одесса. Официально».