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В Одессе демонтировали памятники Екатерине II и Александру Суворову

Виктория Шанина
Сегодня в 08:32

В ночь с 28 на 29 декабря в украинской Одессе демонтировали памятник полководцу Александру Суворову в поселке Котовского. Также был разобран монумент основателям Одессы — российской императрице Екатерине II и ее сподвижникам, который стоял на Екатерининской площади. Об этом сообщает местное издание «Думская», а также телеграм-канал «Одесса. Официально».

Демонтаж памятников начался примерно одновременно и занял у коммунальщиков чуть больше одного часа. На месте достопримечательностей остались только постаменты. Вот некоторые фото и видео процесса:

Мэр Одессы Геннадий Труханов изначально выступал против сноса памятника Екатерине II. Однако местные жители в рамках голосования на платформе «Социально активный гражданин» поддержали перенос монумента, и Труханов изменил свое мнение.

Окончательное решение о демонтаже городской совет Одессы принял 30 ноября. Памятники отправят на хранение в Одесский национальный художественный музей.

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Александр СуворовГеннадий Труханов
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