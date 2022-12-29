В Одессе демонтировали памятники Екатерине II и Александру Суворову

В ночь с 28 на 29 декабря в украинской Одессе демонтировали памятник полководцу Александру Суворову в поселке Котовского. Также был разобран монумент основателям Одессы — российской императрице Екатерине II и ее сподвижникам, который стоял на Екатерининской площади. Об этом сообщает местное издание «Думская», а также телеграм-канал «Одесса. Официально».
Демонтаж памятников начался примерно одновременно и занял у коммунальщиков чуть больше одного часа. На месте достопримечательностей остались только постаменты. Вот некоторые фото и видео процесса:
Мэр Одессы Геннадий Труханов изначально выступал против сноса памятника Екатерине II. Однако местные жители в рамках голосования на платформе «Социально активный гражданин» поддержали перенос монумента, и Труханов изменил свое мнение.
Окончательное решение о демонтаже городской совет Одессы принял 30 ноября. Памятники отправят на хранение в Одесский национальный художественный музей.