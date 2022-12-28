С сентября 2023 года в вузах может появиться курс по основам военной подготовки

В начале ноября глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что с 1 сентября 2023 года курс начальной военной подготовки будет введен в школах. Он будет доработан к 1 января 2023-го, а затем пройдет его апробация. В министерстве позже уточнили, что школы смогут внедрять эту дисциплину начиная с 5 класса, но соответствующее решение они будут принимать самостоятельно.