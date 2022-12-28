С сентября 2023 года в вузах может появиться курс по основам военной подготовки

Минобрнауки рекомендовало вузам включить в программу обучения курс по основам военной подготовки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.
Ведомство полагает, что такая дисциплина должна появиться в учебных заведения с 1 сентября 2023 года. При этом вузы самостоятельно решают, следует ли придерживаться рекомендации Минобороны.
«Модуль не ограничен возможностью его включения исключительно в программы военной подготовки. Также он может преподаваться в рамках дисциплины „Безопасность жизнедеятельности“», — уточняют в пресс-службе.
Программу курса по основам военной подготовки разработает Минобороны. После этого она будет направлена в вузы для включения в образовательные программы бакалавриата и специалитета, а также в дополнительные профессиональные программы.
«Программа модуля обеспечивает формирование универсальной компетенции в соответствии с требованиями образовательных стандартов о необходимости создавать и поддерживать в повседневной жизни и профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности», — заключили в Минобрнауки.
В начале ноября глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что с 1 сентября 2023 года курс начальной военной подготовки будет введен в школах. Он будет доработан к 1 января 2023-го, а затем пройдет его апробация. В министерстве позже уточнили, что школы смогут внедрять эту дисциплину начиная с 5 класса, но соответствующее решение они будут принимать самостоятельно.