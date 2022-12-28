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Минприроды исполнит мечту семилетнего Глеба — он сможет погладить пингвина

Виктория Шанина
Сегодня в 18:56

Глава Минприроды Александр Козлов в рамках акции «Елка желаний» исполнит мечту семилетнего Глеба Богатырева из Ростовской области. Мальчик хочет погладить пингвина, пишет ТАСС.

«Глеб, пингвины у нас в основном живут в Антарктиде, и чтобы туда попасть, их увидеть, нужно быть полярником. Но в Московском зоопарке живет большая группировка пингвинов, и мы обязательно с тобой их посетим, проведаем, а еще договоримся и покормим», — сказал Козлов.

«Елка желаний» — это предновогодняя благотворительная акция. В этом году она стартовала 10 ноября и продлится до 28 февраля.

Свои желания в рамках акции могут исполнить дети и пожилые люди с ограниченными возможностями здоровья, инвалидностью или состоянием здоровья, угрожающим жизни. В этом году к ней могут присоединиться жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

В 2022 году также исполнятся желания детей, которые мечтают побывать на космодроме или встретиться с космонавтом, познакомиться с футболистами «Спартака», посетить студию московского детского радио, попробовать себя в роли кинолога, отправиться в пожарную часть и другое.

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Александр Козлов
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