Глава Минприроды Александр Козлов в рамках акции «Елка желаний» исполнит мечту семилетнего Глеба Богатырева из Ростовской области. Мальчик хочет погладить пингвина, пишет ТАСС.
«Глеб, пингвины у нас в основном живут в Антарктиде, и чтобы туда попасть, их увидеть, нужно быть полярником. Но в Московском зоопарке живет большая группировка пингвинов, и мы обязательно с тобой их посетим, проведаем, а еще договоримся и покормим», — сказал Козлов.
«Елка желаний» — это предновогодняя благотворительная акция. В этом году она стартовала 10 ноября и продлится до 28 февраля.
Свои желания в рамках акции могут исполнить дети и пожилые люди с ограниченными возможностями здоровья, инвалидностью или состоянием здоровья, угрожающим жизни. В этом году к ней могут присоединиться жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
В 2022 году также исполнятся желания детей, которые мечтают побывать на космодроме или встретиться с космонавтом, познакомиться с футболистами «Спартака», посетить студию московского детского радио, попробовать себя в роли кинолога, отправиться в пожарную часть и другое.