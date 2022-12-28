«Глеб, пингвины у нас в основном живут в Антарктиде, и чтобы туда попасть, их увидеть, нужно быть полярником. Но в Московском зоопарке живет большая группировка пингвинов, и мы обязательно с тобой их посетим, проведаем, а еще договоримся и покормим», — сказал Козлов.