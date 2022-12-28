Соцуслуги ветеранам и новые полномочия ФНС: главные законы, которые сегодня подписал Путин

Участникам негосударственных пенсионных фондов гарантируют выплаты по вкладам, если их фонд признают банкротом. Для этого Агентство по страхованию вкладов сформирует специальный фонд. Деньги в него возьмут из гарантийных взносов от негосударственных пенсионных фондов. Размер выплат будет равен остатку на пенсионном счете, но не более 1,4 млн рублей.