Соцуслуги ветеранам и новые полномочия ФНС: главные законы, которые сегодня подписал Путин

Продавцам детской литературы продлили господдержку
Закон касается малого и среднего бизнеса, продающего детскую, юношескую, учебную или просветительскую литературу. Они могут получить поддержку от государства до 31 декабря 2024 года.
Иноагентам запретили быть прокурорами
В законодательстве теперь прописан запрет для иностранных агентов на службу в органах прокуратуры. Они не могут работать прокурорами и следователями, участвовать в дознании и учете данных о состоянии преступности.
Иностранцам упростили оформление СНИЛС
Иностранцы и лица без гражданства смогут проще получить СНИЛС при трудоустройстве в России. Оформлять документ будут на основе данных из Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА).
Ветеранам предоставят бесплатные соцуслуги
Инвалиды боевых действий, участники Великой Отечественной войны, блокадники Ленинграда, жители осажденного Севастополя и люди, работавшие во время ВОВ на военных объектах, могут получить бесплатные социальные услуги. К ним относятся соцобслуживание на дому и в стационаре.
Инвесторам сохранят налоговый вычет
Владельцы индивидуальных инвестиционных счетов сохранят право на налоговый вычет в условиях санкций. Агентство по страхованию вкладов сможет открывать и вести банковские счета кредитных организаций. Профессиональным инвесторам, передавшим из‑за санкций активы иностранных компаний другим участникам рынка, не будут закрывать индивидуальные счета.
Региональные власти смогут управлять морским транспортом
Региональным властям дали возможность организовывать движение морского транспорта в пределах России. Закон касается в том числе маршрутов, которые начинаются в данных субъектах.
ФНС расширят полномочия
Федеральную налоговую службу наделят полномочиями по развитию Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния. Ведомство будет получать такие акты в электронном, а не бумажном виде.
Участникам негосударственных пенсионных фондов гарантируют права
Участникам негосударственных пенсионных фондов гарантируют выплаты по вкладам, если их фонд признают банкротом. Для этого Агентство по страхованию вкладов сформирует специальный фонд. Деньги в него возьмут из гарантийных взносов от негосударственных пенсионных фондов. Размер выплат будет равен остатку на пенсионном счете, но не более 1,4 млн рублей.
Кабмин установит налоги на присоединенных территориях
Правительство России сможет регулировать налоговое законодательство на присоединенных территориях. В частности, ставить местных жителей и компании на учет, переводить предпринимателей на специальные налоговые режимы. Отдельные категории налогоплательщиков смогут снизить ставку до 0%. Кроме того, Кабмин будет устанавливать особенности госзакупок в ДНР, ЛНР, подконтрольных России частях Херсонской и Запорожской областей.
В присоединенных территориях зарегулируют продажу алкоголя
Органы власти на присоединенных территориях смогут сами устанавливать минимальный размер торговой и складской площади для продажи алкоголя (за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи). Для получения соответствующих лицензий нужно будет получить федеральные специальные марки. Сама продукция может маркироваться и местными марками.