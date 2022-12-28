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Против Apple подали коллективный иск из‑за расизма

Виктория Шанина
Сегодня в 18:04

Американец Алекс Моралес подал иск против Apple от имени жителей Нью-Йорка, Аляски, Айдахо, Миссисипи, Северной Каролины и других штатов США. Компанию обвиняют в расизме, пишет Apple Insider.

Истец утверждает, что датчик кислорода в крови, установленный на умных часах Apple Watch некорректно показывает данные темнокожих людей. По словам Моралеса, исследователи «подтвердили расовую предвзятость функции на основе записей о пациентах, сделанных во время и до пандемии» коронавируса.

Алекс Моралес говорит, что купил Apple Watch в период с 2020 по 2021 год. Он знал, что гаджет «предназначен для измерения уровня кислорода в крови», и полагал, что часы могут отслеживать этот показатель вне зависимости от цвета кожи пользователя.

Сообщения о том, что уровень кислорода в крови темнокожих людей показывался менее точно, поступали на протяжении многих лет, говорится в иске. Однако только во время пандемии эта проблема стала более массовой.

По мнению Моралеса, неверные данные о кислороде в крови могут подвергнуть темнокожих владельцев Apple Watch опасности. Например, пользователи не узнают заблаговременно о вероятной гипоксии.

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