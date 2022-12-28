В последний раз столь же часто солнце можно было наблюдать лишь 16 лет назад — в 2006-м насчитали 1784 солнечных часа. Наибольшее число солнечных часов в уходящем году пришлось на июнь и июль, а меньше всего их оказалось в ноябре и декабре.