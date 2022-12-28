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В 2022-м в Петербурге рекордно долго светило солнце — похожая ситуация фиксировалась 16 лет назад

Денис Ламехов
Сегодня в 17:46

В 2022 году в Петербурге рекордно долго — 1721 час — светило солнце, передает «Фонтанка» со ссылкой на главного синоптика города Александра Колесова.

В последний раз столь же часто солнце можно было наблюдать лишь 16 лет назад — в 2006-м насчитали 1784 солнечных часа. Наибольшее число солнечных часов в уходящем году пришлось на июнь и июль, а меньше всего их оказалось в ноябре и декабре.

Колесов также представил график температурных наблюдений с 1871 по 2022 годы. Согласно ему, глобальное потепление значительно повысило среднюю температуру в Петербурге: 150 лет назад она держалась на отметке ниже 4 градусов, а к текущему году увеличилась почти вдвое — и теперь выше 7 градусов.

Минувший август в Петербурге выдался самым жарким за все время метеонаблюдений.

Кроме того, метеоролог рассказал, какой будет температура 31 декабря и 1 января: «В новогоднюю ночь в Петербурге будет +2 градуса. Только на востоке Ленобласти может быть зафиксирован показатель с отрицательным значением».

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Александр Колесов
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