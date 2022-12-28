На борту авиакомпании «Россия» собака загрызла кошку из‑за сломанной переноски

На борту самолета авиакомпании «Россия», который следовал по маршруту Петербург — Калининград, собака выбралась из переноски и загрызла кошку. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на перевозчика.
Инцидент произошел в багажном отсеке самолета. После посадки сотрудники калининградского аэропорта Храброво обнаружили немецкого охотничьего терьера вне перевозочной клетки.
«По итогам визуального осмотра было установлено, что во время полета перевозящейся собакой была нарушена целостность переноски. По стечению обстоятельств этим рейсом в багажно-грузовом отсеке самолета перевозилась клетка с кошкой», — сообщает авиакомпания.
В «России» утверждают, что при погрузке клеток с животными в петербургском Пулково все переноски проверили. На тот момент все они были целы. Авиакомпания считает, что во время полета собака повредила переноску и напала на кошку.
«Авиакомпания „Россия“ в очередной раз обращается к пассажирам, путешествующим с питомцами, [с просьбой] использовать только сертифицированные переноски и клетки, предназначенные для перевозки животных, соответствующие характеристикам перевозимого животного и имеющие запасы прочности каждого элемента конструкции. Средства транспортировки должны быть сделаны из металла или прочного пластика, быть в исправном состоянии и иметь надежные замки», — говорится в сообщении «России».