На борту авиакомпании «Россия» собака загрызла кошку из‑за сломанной переноски

«Авиакомпания „Россия“ в очередной раз обращается к пассажирам, путешествующим с питомцами, [с просьбой] использовать только сертифицированные переноски и клетки, предназначенные для перевозки животных, соответствующие характеристикам перевозимого животного и имеющие запасы прочности каждого элемента конструкции. Средства транспортировки должны быть сделаны из металла или прочного пластика, быть в исправном состоянии и иметь надежные замки», — говорится в сообщении «России».