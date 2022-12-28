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Гидрометцентр: жителей европейской части России ожидает теплый январь

Денис Ламехов
Сегодня в 17:29

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что на европейской территории России январь будет теплым, ожидаемая температура — выше нормы. Его цитирует ТАСС.

Он не привел конкретных данных, но ранее успел отметить, что, например, в новогоднюю ночь в Москве погода может оказаться «супермягкой»: воздух прогреется до +2 градусов. Аналогичную ситуацию он спрогнозировал для Петербурга, где столбик термометра будет показывать от –2 до +2 градусов.

Температурный фон выше нормы в первый месяц 2023 года также ожидается в Красноярском крае, а около нормы — на остальной азиатской части России. Вильфанд отметил, что климат в России заметно изменился за последние годы: аномально теплые периоды наблюдаются все чаще.

Центральный, Северо-Кавказский федеральные округа, Красноярский край, Иркутскую область и Якутию ожидает избыток осадков. Противоположная ситуация ждет Урал и Чукотку — там по осадкам прогнозируется дефицит.

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Роман Вильфанд
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