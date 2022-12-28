Гидрометцентр: жителей европейской части России ожидает теплый январь

Он не привел конкретных данных, но ранее успел отметить, что, например, в новогоднюю ночь в Москве погода может оказаться «супермягкой»: воздух прогреется до +2 градусов. Аналогичную ситуацию он спрогнозировал для Петербурга, где столбик термометра будет показывать от –2 до +2 градусов.