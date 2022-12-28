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Минздрав: за неделю в России заболели гриппом 1,8 млн человек

Виктория Шанина
Сегодня в 16:10

За последнюю неделю в России заразились гриппом почти 1,8 млн человек. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на главу Минздрава Михаила Мурашко.

Он добавил, что по-прежнему продолжается общий подъем заболеваемости. На данный момент более 120 тыс. пациентов «болеют в острой фазе» коронавирусом.

«Но вот последнюю неделю идет стабилизация и некоторое снижение темпов», — сказал Мурашко.

В середине ноября Роспотребнадзор объявил о начале эпидемиологического сезона гриппа и COVID-19. 27 декабря ведомство сообщило, что во всех регионах России выявлено заражение свиным гриппом.

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Михаил Мурашко
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