Минздрав: за неделю в России заболели гриппом 1,8 млн человек

За последнюю неделю в России заразились гриппом почти 1,8 млн человек. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на главу Минздрава Михаила Мурашко.
Он добавил, что по-прежнему продолжается общий подъем заболеваемости. На данный момент более 120 тыс. пациентов «болеют в острой фазе» коронавирусом.
«Но вот последнюю неделю идет стабилизация и некоторое снижение темпов», — сказал Мурашко.
В середине ноября Роспотребнадзор объявил о начале эпидемиологического сезона гриппа и COVID-19. 27 декабря ведомство сообщило, что во всех регионах России выявлено заражение свиным гриппом.