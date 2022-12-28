Ученые рассчитали скорость Санта-Клауса в 2022 году

В этом году Санта-Клаус путешествует по миру со скоростью 2382 метров в секунду. Это в семь раз больше скорости звука, пишет портал Phys со ссылкой на компанию Ansys Government Initiatives (AGI).
В этом году население Земли впервые превысило 8 млрд. По словам аэрокосмического инженера AGI Адама Горски, Санта «летит быстрее, чем когда‑либо».
AGI занимается моделированием полетов и отслеживает перемещения Санты в канун Рождества в режиме реального времени на основе данных NORAD — объединенного командования аэрокосмической обороны США и Канады.
Как объясняют ученые, NORAD собирает данные со специальных передатчиков, установленные во многих местах, включая красный нос Рудольфа — главного оленя саней Санта-Клауса. Дочерняя компания Cesium даже создала удобное программное обеспечение, которое упрощает отслеживание Санты.
«Такие быстрые передвижения со скоростью гиперзвука вы видите задолго до того, как услышите их. Необходима специальная технология, чтобы двигаться так быстро. А еще волшебные олени», — добавил Горски.