Сборы «Аватар: Путь воды» перевалили за миллиард долларов за 12 дней

«Аватар: Путь воды» дебютировал в мировом прокате 16 декабря. Действие фильма происходит более чем через десять лет после событий первой картины. Джейк Салли и Нейтири построили свой райский уголок на Пандоре и стали родителями. Вооруженные люди вновь попытаются завоевать планету, но теперь им будет противостоять маленький инопланетный мальчик.