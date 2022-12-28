Сборы «Аватар: Путь воды» перевалили за миллиард долларов за 12 дней

28 декабря мировые сборы сиквела «Аватара» перевалили за миллиард долларов, сообщил в своем твиттере аналитик Рамеш Бала. За несколько часов до этого стало известно, что фильм заработал 955 млн.
По данным аналитика, в Северной Америке «Аватар: Путь воды» собрал 300 млн долларов, а в международном прокате — 700 млн. Deadline пишет, что масштабный проект режиссера Джеймса Кэмерона стал третьим в рейтинге самых кассовых фильмов 2022 года и четвертым в списке самых успешных в период пандемии COVID-19.
В пятерку крупнейших зарубежных прокатчиков до начала этой недели входили Китай (104,5 млн долларов), Франция (60,5 млн), Корея (55,4 млн), Германия (41,5 млн) и Индия (39,2 млн). К 27 декабря китайский прокат вырос до 108,7 млн долларов, а местная организация по продажам билетов прогнозирует 170 млн.
Предполагается, что франшиза будет состоять из пяти фильмов. Однако Кэмерон недавно предположил, что «Аватар» может остановиться после третьей части, если не будет кассового успеха — минимум 2 млрд долларов.
«Аватар: Путь воды» дебютировал в мировом прокате 16 декабря. Действие фильма происходит более чем через десять лет после событий первой картины. Джейк Салли и Нейтири построили свой райский уголок на Пандоре и стали родителями. Вооруженные люди вновь попытаются завоевать планету, но теперь им будет противостоять маленький инопланетный мальчик.