Состояние здоровья почетного папы Бенедикта XVI ухудшилось, сообщил в среду глава службы печати Святого престола Маттео Бруни. Его цитирует France24.
Бруни пояснил: «В последние несколько часов произошло ухудшение состояния его [Бенедикта] здоровья в связи с преклонным возрастом. Ситуация на данный момент остается под контролем, за ним постоянно наблюдают врачи».
Папа Римский Франциск призвал верующих молиться за Бенедикта — своего предшественника — и добавил: «Он очень болен, попросите Господа утешить его и поддержать его в свидетельстве любви к церкви до конца».
Немецкий кардинал, теолог Йозеф Ратцингер взошел на папский престол в 2005 году после смерти своего предшественника Иоанна Павла II, взяв имя Бенедикт XVI. В феврале 2013-го он стал первым понтификом за последние шесть веков, отказавшимся от престола. Спустя несколько недель его сменил Франциск, до избрания носивший имя Хорхе Марио Бергольо.