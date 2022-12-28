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Ватикан сообщил об ухудшении состояния Бенедикта XVI — предшественника папы Франциска

Денис Ламехов
Сегодня в 14:45

Состояние здоровья почетного папы Бенедикта XVI ухудшилось, сообщил в среду глава службы печати Святого престола Маттео Бруни. Его цитирует France24.

Бруни пояснил: «В последние несколько часов произошло ухудшение состояния его [Бенедикта] здоровья в связи с преклонным возрастом. Ситуация на данный момент остается под контролем, за ним постоянно наблюдают врачи».

Папа Римский Франциск призвал верующих молиться за Бенедикта — своего предшественника — и добавил: «Он очень болен, попросите Господа утешить его и поддержать его в свидетельстве любви к церкви до конца».

Немецкий кардинал, теолог Йозеф Ратцингер взошел на папский престол в 2005 году после смерти своего предшественника Иоанна Павла II, взяв имя Бенедикт XVI. В феврале 2013-го он стал первым понтификом за последние шесть веков, отказавшимся от престола. Спустя несколько недель его сменил Франциск, до избрания носивший имя Хорхе Марио Бергольо.

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БЕНЕДИКТ XVIФРАНЦИСКЙозеф Ратцингер
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