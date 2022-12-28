Немецкий кардинал, теолог Йозеф Ратцингер взошел на папский престол в 2005 году после смерти своего предшественника Иоанна Павла II, взяв имя Бенедикт XVI. В феврале 2013-го он стал первым понтификом за последние шесть веков, отказавшимся от престола. Спустя несколько недель его сменил Франциск, до избрания носивший имя Хорхе Марио Бергольо.