Прокуратура попросила заблокировать «Ойда» Оксимирона* из‑за «публичных призывов к сепаратизму»

Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга попросила заблокировать песню Оксимирона* «Ойда» из‑за «публичных призывов к сепаратизму», сообщает РБК. На сайте пресс-службы ведомства имя исполнителя не указано, но источник РИА «Новости» рассказал, что речь идет о Мироне Федорове* (настоящее имя рэпера).
В сообщении прокуратуры говорится, что речь идет об «исполнителе, известном широкой общественности». Призывы к нарушению территориальной целостности России содержались в клипе, который был размещен на его верифицированной странице «в одной из социальных сетей», — их подтвердили специалисты СПбГУ.
26 октября Лига безопасного интернета во главе с Екатериной Мизулиной направила обращение в Генпрокуратуру с требованием признать экстремистской песню «Ойда». 6 декабря в отношении Оксимирона из‑за трека завели административное дело по части второй статьи 20.3.2.