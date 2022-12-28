Прокуратура попросила заблокировать «Ойда» Оксимирона* из‑за «публичных призывов к сепаратизму»

В сообщении прокуратуры говорится, что речь идет об «исполнителе, известном широкой общественности». Призывы к нарушению территориальной целостности России содержались в клипе, который был размещен на его верифицированной странице «в одной из социальных сетей», — их подтвердили специалисты СПбГУ.