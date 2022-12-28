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Прокуратура попросила заблокировать «Ойда» Оксимирона* из‑за «публичных призывов к сепаратизму»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 13:55

Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга попросила заблокировать песню Оксимирона* «Ойда» из‑за «публичных призывов к сепаратизму», сообщает РБК. На сайте пресс-службы ведомства имя исполнителя не указано, но источник РИА «Новости» рассказал, что речь идет о Мироне Федорове* (настоящее имя рэпера).

В сообщении прокуратуры говорится, что речь идет об «исполнителе, известном широкой общественности». Призывы к нарушению территориальной целостности России содержались в клипе, который был размещен на его верифицированной странице «в одной из социальных сетей», — их подтвердили специалисты СПбГУ.

26 октября Лига безопасного интернета во главе с Екатериной Мизулиной направила обращение в Генпрокуратуру с требованием признать экстремистской песню «Ойда». 6 декабря в отношении Оксимирона из‑за трека завели административное дело по части второй статьи 20.3.2.

* Оксимирон (Мирон Федоров) признан Минюстом РФ иноагентом.

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Екатерина МизулинаМирон Федоров
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