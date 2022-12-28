Domino’s Pizza рассматривает возможность продажи бизнеса в России

Управляющая брендом Domino’s Pizza в России, Турции, Азербайджане и Грузии компания DP Eurasia сообщила, что рассматривает разные варианты, связанные с работой на российской территории. Среди них — продажа местного бизнеса.
«DP Eurasia оценивает свое присутствие в России, влияние санкций и свою способность продолжать обслуживать российских клиентов. <…> Работа над потенциальной сделкой продолжается, определенности в отношении ее исхода нет. Дальнейшие объявления будут сделаны по мере необходимости», — заявили в компании.
11 марта она приостановила получение роялти от российских операций и прекратила инвестиции в стране — заведения сети при этом продолжили функционировать. «Коммерсант» указывает, что на конец октября у DP Eurasia работала 171 пиццерия в России, а в 2021-м таковых было 192.