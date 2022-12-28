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РБК: «Единая Россия» попросила депутатов не материться и не показывать роскошь в соцсетях

Рустам Абдуллин
Сегодня в 12:57

«Единая Россия» разработала кодекс публичного позиционирования для депутатов Госдумы, сообщает РБК со ссылкой на документ. Им рекомендовали не материться и не постить роскошь в соцсетях, чтобы не казаться «привилегированным классом».

Кодекс состоит из 11 пунктов.

  • Не нарушать уставные этические нормы партии делом, словом, текстом.
  • Соотносить свою позицию и высказывания с базовыми уставными ценностями партии, программными установками и коллегиальной позицией партии по вопросу.
  • Не спешить с реакцией в собственных соцсетях и комментариях для СМИ: медийные преимущества «быть первым» могут обернуться констатацией «был не прав» (ввел в заблуждение, обманул, лишь бы «словить хайп» и т. д.).
  • Категорически не рекомендуется комментировать международную повестку, военные и внутренние конфликты в других странах без плановых предварительных установок или до озвучивания официальной позиции МИДа; последующие комментарии не должны противоречить позиции государства.
  • Желательно не комментировать специальные профильные вопросы без консультаций с экспертами и партнерами.
  • Категорически не писать в социальных сетях в неадекватном физическом и психическом состоянии.
  • Не использовать обсценную лексику и жаргонизмы.
  • Контролировать свои эмоции и реакции.
  • Не выкладывать предметы роскоши, экзотические путешествия и рестораны — все то, что может сформировать представление как о «привилегированном классе».
  • В случае негативного резонанса незамедлительно принести личные извинения и дать пояснения.
  • Помнить о том, что мнение лично о вас теперь — это мнение обо всей власти и всей партии.

В кодексе также есть раздел «Так делать не надо!» с примерами постов депутатов. Все они связаны с Казахстаном: в одном единоросс предлагает «референдум в Казахстане о воссоединении республики с исторической родиной Россией», в другом — призыв к насилию в отношении владельцев салонов сотовой связи в Алма-Ате из‑за постов против Нурсултана Назарбаева.

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Единая РоссияГосдума
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Нурсултан Назарбаев
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