РБК: «Единая Россия» попросила депутатов не материться и не показывать роскошь в соцсетях

«Единая Россия» разработала кодекс публичного позиционирования для депутатов Госдумы, сообщает РБК со ссылкой на документ. Им рекомендовали не материться и не постить роскошь в соцсетях, чтобы не казаться «привилегированным классом».
Кодекс состоит из 11 пунктов.
- Не нарушать уставные этические нормы партии делом, словом, текстом.
- Соотносить свою позицию и высказывания с базовыми уставными ценностями партии, программными установками и коллегиальной позицией партии по вопросу.
- Не спешить с реакцией в собственных соцсетях и комментариях для СМИ: медийные преимущества «быть первым» могут обернуться констатацией «был не прав» (ввел в заблуждение, обманул, лишь бы «словить хайп» и т. д.).
- Категорически не рекомендуется комментировать международную повестку, военные и внутренние конфликты в других странах без плановых предварительных установок или до озвучивания официальной позиции МИДа; последующие комментарии не должны противоречить позиции государства.
- Желательно не комментировать специальные профильные вопросы без консультаций с экспертами и партнерами.
- Категорически не писать в социальных сетях в неадекватном физическом и психическом состоянии.
- Не использовать обсценную лексику и жаргонизмы.
- Контролировать свои эмоции и реакции.
- Не выкладывать предметы роскоши, экзотические путешествия и рестораны — все то, что может сформировать представление как о «привилегированном классе».
- В случае негативного резонанса незамедлительно принести личные извинения и дать пояснения.
- Помнить о том, что мнение лично о вас теперь — это мнение обо всей власти и всей партии.
В кодексе также есть раздел «Так делать не надо!» с примерами постов депутатов. Все они связаны с Казахстаном: в одном единоросс предлагает «референдум в Казахстане о воссоединении республики с исторической родиной Россией», в другом — призыв к насилию в отношении владельцев салонов сотовой связи в Алма-Ате из‑за постов против Нурсултана Назарбаева.
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