РБК: «Единая Россия» попросила депутатов не материться и не показывать роскошь в соцсетях

В кодексе также есть раздел «Так делать не надо!» с примерами постов депутатов. Все они связаны с Казахстаном: в одном единоросс предлагает «референдум в Казахстане о воссоединении республики с исторической родиной Россией», в другом — призыв к насилию в отношении владельцев салонов сотовой связи в Алма-Ате из‑за постов против Нурсултана Назарбаева.