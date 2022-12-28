Он добавил: «Можно сделать шедевр, выпустить в прокат, но о нем никто не узнает и никто не пойдет. Реклама — дело дорогое, чтобы физически люди могли где‑то услышать, узнать, что такой фильм существует, на это нужны значительные финансы». Режиссер отметил, что ряд лент — причем не только авторских, но и жанровых — бюджетами на продвижение не располагает.