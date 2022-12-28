Режиссер Алексей Учитель высказался о поддержке авторского кинематографа и дебютных киноработ в России. Его цитирует ТАСС.
«У нас есть авторское кино, в котором есть потрясающие интересные фильмы, есть дебютные картины, которые очень неохотно и отчасти справедливо берут в широкий прокат дистрибьюторы. Мне кажется, тут, помимо поддержки в производстве — дебютное кино сейчас активно поддерживается государством, — их надо поддержать и в прокате», — заявил Учитель.
Он добавил: «Можно сделать шедевр, выпустить в прокат, но о нем никто не узнает и никто не пойдет. Реклама — дело дорогое, чтобы физически люди могли где‑то услышать, узнать, что такой фильм существует, на это нужны значительные финансы». Режиссер отметил, что ряд лент — причем не только авторских, но и жанровых — бюджетами на продвижение не располагает.
«Должен быть процесс, чтобы мы могли зрителя приучить, что каждую неделю в идеале выходит новое российское кино, которое привлечет чем‑то», — сообщил Учитель, отчасти вторя недавнему заявлению главы Минкульта Ольги Любимовой. По ее мнению, российскому кинопрокату необходимо около 300 отечественных фильмов в год, 60 из которых будут крупными релизами.