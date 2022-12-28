Domino’s Pizza рассматривает позможность продажи бизнеса в России

11 марта она приостановила получение роялти от российских операций и прекратила инвестиции в стране — заведения сети при этом продолжили функционировать. «Коммерсант» указывает, что на конец октября у DP Eurasia работала 171 пиццерия в России — в 2021-м таковых было 192.