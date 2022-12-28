В новогоднюю ночь Москву ожидает оттепель

Центр спрогнозировал погоду и для Петербурга: «Сегодня и завтра сохранится небольшой снег, на термометрах — от 0 до −2 градусов. Но в пятницу к осадкам станет примешиваться дождь. Потеплеет до +2 градусов, а 31 декабря и до +3 градусов. В новогоднюю ночь в городе ожидается слабая оттепель, а в воскресенье воздух прогреется до +4 градусов, словно на рубеже марта и апреля».