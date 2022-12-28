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В новогоднюю ночь Москву ожидает оттепель

Денис Ламехов
Сегодня в 12:14

Центр погоды «Фобос» сообщил, что в последние дни 2022 года Москву ожидает температура значительно выше климатической нормы — ближе к новогодней ночи столбик термометра начнет показывать положительные значения.

Так, сегодня, 28 декабря, температура составит −1 градус Цельсия, а грядущей ночью — до −5 градусов. В плюс она уйдет 30 декабря. В ночь на 1 января в столице ожидается мокрый снег и около 0 градусов. Причина — циклон, который направляется к границам России с запада.

Центр спрогнозировал погоду и для Петербурга: «Сегодня и завтра сохранится небольшой снег, на термометрах — от 0 до −2 градусов. Но в пятницу к осадкам станет примешиваться дождь. Потеплеет до +2 градусов, а 31 декабря и до +3 градусов. В новогоднюю ночь в городе ожидается слабая оттепель, а в воскресенье воздух прогреется до +4 градусов, словно на рубеже марта и апреля».

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что погода в Москве в праздничную ночь может быть «супермягкой». Холода ожидаются в Красноярском крае, Омской и Новосибирской областях, где показатели будут ниже нормы на 4–5 градусов.

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