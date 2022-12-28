Джеймс Кэмерон вырезал из сиквела «Аватара» 10 минут с перестрелками и оружием

Из сиквела «Аватара» вырезали окорло 10 минут со сценами перестрелок, рассказал режиссер Джеймс Кэмерон в интервью Esquire Middle East. Он считает проблематичным изображать сцены стрельбы в нынешнем политическом контексте.
Решение Кэмерона связано со спорами вокруг доступа граждан к оружию и увеличением числа шутингов в США и других странах. По его словам, режиссер боевиков не должен фетишизировать использование оружия и критически относится к посылу, который несет его фильм.
«Я хотел избавиться от некоторой части безобразия, найти баланс между светом и тьмой. Конечно, у вас должен быть конфликт. Насилие и экшен — одно и то же, в зависимости от того, как вы на это смотрите. Это дилемма каждого режиссера боевиков, а я таковым и являюсь», — сказал Кэмерон.
Постановщик признался, что за некоторые фильмы, которые он снимал раньше, сейчас бы не взялся. Кэмерон считает, что во франшизе «Терминатор» оружие он фетишизировал. То, что «происходит с оружием в нашем обществе», вызывает тошноту, сказал он.
«Аватар: Путь воды» вышел в кинотеатрах 16 декабря. За это время он собрал 955 млн долларов. Предполагается, что франшиза будет состоять из пяти фильмов. Однако Кэмерон недавно предположил, что «Аватар» может остановиться после третьей части, если не будет кассового успеха.