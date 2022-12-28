Джеймс Кэмерон вырезал из сиквела «Аватара» 10 минут с перестрелками и оружием

«Я хотел избавиться от некоторой части безобразия, найти баланс между светом и тьмой. Конечно, у вас должен быть конфликт. Насилие и экшен — одно и то же, в зависимости от того, как вы на это смотрите. Это дилемма каждого режиссера боевиков, а я таковым и являюсь», — сказал Кэмерон.