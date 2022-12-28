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«Коммерсант»: доходы российских музыкантов от краудфандинга в 2022 году выросли на 17%

Денис Ламехов
Сегодня в 10:39

Доходы российских музыкантов от краудфандинга в 2022 году составили 105,9 млн рублей — это на 17% больше, чем в 2021-м, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные агентства InterMedia.

Чаще всего артисты собирали средства для записи альбомов, организации выступлений или съемки клипов. Средние сборы краудфандинговых площадок выросли почти на 60%, до 974 тыс. рублей на проект.

В числе самых крупных кампаний — альбомы «Творчество в пустоте» «ДДТ» (25,3 млн рублей), «Аллилуйя» и еще ряд релизов «Би-2» (4,6 млн рублей).

При этом число успешных краудфандинговых инициатив сократилось с 142 до 101. Это частично связано с тем, что ряд исполнителей полностью перешел на зарубежные платформы, например на Kickstarter и Indiegogo.

В 2021-м сборы выросли на 82% — во время пандемии краудфандинг стал одной из возможностей для артистов продолжить работу. В 2023 году опрошенные «Коммерсантом» эксперты ожидают дальнейшего укрепления такого способа финансирования музыкальных проектов, несмотря на стремление россиян к экономии.

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