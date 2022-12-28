«Коммерсант»: доходы российских музыкантов от краудфандинга в 2022 году выросли на 17%

В 2021-м сборы выросли на 82% — во время пандемии краудфандинг стал одной из возможностей для артистов продолжить работу. В 2023 году опрошенные «Коммерсантом» эксперты ожидают дальнейшего укрепления такого способа финансирования музыкальных проектов, несмотря на стремление россиян к экономии.