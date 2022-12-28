Первый канал может запустить ночной подкаст о киберспорте и играх

«Я сам буду заниматься темами, никто мне не будет говорить, какие темы я должен освещать. <…> Буду сам выбирать гостей, которые ко мне должны приходить. Я сейчас нахожусь в раздумьях. Телик, Первый канал, но авторство полностью мое будет», — рассказал Пчелкин о предложении.