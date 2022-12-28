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Первый канал может запустить ночной подкаст о киберспорте и играх

Рустам Абдуллин
Сегодня в 09:57

Комментатору CS:GO Алексею Пчелкину предложили вести авторский подкаст о киберспорте и играх, который будет выходить по ночам на Первом канале. Об этом стример сообщил в своем телеграм-канале.

«Я сам буду заниматься темами, никто мне не будет говорить, какие темы я должен освещать. <…> Буду сам выбирать гостей, которые ко мне должны приходить. Я сейчас нахожусь в раздумьях. Телик, Первый канал, но авторство полностью мое будет», — рассказал Пчелкин о предложении.

С критикой Пчелкина выступил украинский аналитик и бывший игрок в CS:GO Арсений Триноженко, написав, что «от этого позора» тот будет «долго отмываться». При этом Пчелкин предложения не принимал, а лишь спрашивал мнения у своих подписчиков.

Пчелкин ответил Триноженко: «Никаких предложений я не принимал и нигде ничего не веду. Я лишь поделился со своей аудиторией [новостями] об очередном этапе в своей жизни. Как жаль, что ты читаешь между строк».

Первый канал не комментировал возможное сотрудничество с Пчелкиным и запуск подкаста об играх.

Киберспорт был признан официальным видом спорта в России в апреле 2017 года. Теперь он наравне с футболом, хоккеем или баскетболом относится к спортивным видам, которые развиваются на общероссийском уровне.

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