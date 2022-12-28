Скончался внук Боба Марли регги-музыкант Джо Мерса

Мерса родился в 1991 году, как исполнитель дебютировал 2010-х. На его счету один EP «Comfortable» (2014) и один полноформатный альбом «Eternal» (2021). Также он записал трек «Light It Up» совместно с ямайской группой Morgan Heritage для ее альбома «Strictly Roots» (2015) — пластинка получила «Грэмми» в регги-номинации.