Скончался внук Боба Марли регги-музыкант Джо Мерса

Музыканта обнаружили в его автомобиле без сознания — он скончался в результате астматического приступа. Где это произошло, издание не указывает. Мерсе был 31 год. Он происходил из династии крупнейших регги-артистов, приходился сыном восьмикратному обладателю «Грэмми» Стивену Марли и внуком Бобу Марли.
Мерса родился в 1991 году, как исполнитель дебютировал 2010-х. На его счету один EP «Comfortable» (2014) и один полноформатный альбом «Eternal» (2021). Также он записал трек «Light It Up» совместно с ямайской группой Morgan Heritage для ее альбома «Strictly Roots» (2015) — пластинка получила «Грэмми» в регги-номинации.
В интервью Rolling Stone в 2014 году Джо Мерса рассказывал: «Я из нового поколения Марли, и я экспериментирую. Мой план — сделать что‑то новое с учетом моих корней».