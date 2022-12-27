У сервиса «Ситимобил» произошла утечка данных клиентов. В компании ее подтвердили

В компании также сообщили: «Злоумышленники выходили на представителей компании с угрозами выложить в публичный доступ более расширенную информацию и шантажом. В Роскомнадзор в течение 24 часов было направлено уведомление о случае утечки, а также в течение 72 часов с момента инцидента было направлено письмо с указанием принятых мер для защиты информации в соответствии с законом РФ».

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«Правоохранительные органы также уведомлены о произошедшем для дальнейшего оказания содействия, было подано заявление в полицию с связи с данным инцидентом», — добавили там.