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У сервиса «Ситимобил» произошла утечка данных клиентов. В компании ее подтвердили

Денис Ламехов
Вчера в 22:38

Ряд телеграм-каналов сообщил, что в открытый доступ были выложены 3,9 млн номеров телефонов клиентов и 80,7 тыс. номеров телефонов водителей сервиса такси «Ситимобил». В компании подтвердили факт утечки.

Так, в публичном доступе оказалась информация о водителях, обезличенные номера телефонов и количественные показатели поездок юзеров «Ситимобила». Представители сервиса принесли извинения пользователям, чьи данные оказались в дампе.

В компании также сообщили: «Злоумышленники выходили на представителей компании с угрозами выложить в публичный доступ более расширенную информацию и шантажом. В Роскомнадзор в течение 24 часов было направлено уведомление о случае утечки, а также в течение 72 часов с момента инцидента было направлено письмо с указанием принятых мер для защиты информации в соответствии с законом РФ».

«Правоохранительные органы также уведомлены о произошедшем для дальнейшего оказания содействия, было подано заявление в полицию с связи с данным инцидентом», — добавили там.
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В середине декабря РКН сообщил, что с начала военной операции России на территории Украины произошло более 140 утечек персональных данных, а затем призвал ввести уголовную ответственность за торговлю личными данными. В сеть попали более 600 млн записей с информацией о россиянах. Минцифры разработало законопроект об оборотных штрафах за утечки для юридических лиц.

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