У сервиса «Ситимобил» произошла утечка данных клиентов. В компании ее подтвердили

Ряд телеграм-каналов сообщил, что в открытый доступ были выложены 3,9 млн номеров телефонов клиентов и 80,7 тыс. номеров телефонов водителей сервиса такси «Ситимобил». В компании подтвердили факт утечки.
Так, в публичном доступе оказалась информация о водителях, обезличенные номера телефонов и количественные показатели поездок юзеров «Ситимобила». Представители сервиса принесли извинения пользователям, чьи данные оказались в дампе.
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«Правоохранительные органы также уведомлены о произошедшем для дальнейшего оказания содействия, было подано заявление в полицию с связи с данным инцидентом», — добавили там.
В середине декабря РКН сообщил, что с начала военной операции России на территории Украины произошло более 140 утечек персональных данных, а затем призвал ввести уголовную ответственность за торговлю личными данными. В сеть попали более 600 млн записей с информацией о россиянах. Минцифры разработало законопроект об оборотных штрафах за утечки для юридических лиц.