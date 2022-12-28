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«Тима ищет свет» выпустил сингл «Честность» и запустил бота, которому можно исповедаться

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:05

«Тима ищет свет» выпустил сингл «Честность» и запустил телеграм-бота «Цифровая исповедь», с которым можно поделиться своим стыдными случаями из жизни. Четыре своих истории — правдивые и выдуманные — музыкант рассказал «Афише Daily».

«Цифровая исповедь» просит собеседника рассказать историю (можно анонимно), за которую ему стыдно, а в ответ присылает истории других людей. После беседы бот оценивает степень честности человека и присылает песню.

«Цифровую исповедь» Тимофей Якимов (настоящее имя певца) создал вместе со своей небольшой командой. Пользователи делятся с ботом жуткими и стыдными историями, хотя даже не знают, куда они отправляются, рассказал он.

«Они не знают друг о друге ничего, кроме того, что сами хотели рассказать. Возможно, они честны, возможно, и нет» — объяснил Тима. Музыкант поделился с «Афишей Daily» своими историями, две из которых — тоже выдумки.

Про вранье в интервью

Для альбома «Зеркало» я давал очень много интервью. В какой‑то момент это мне поднадоело, и я стал придумывать всякое. Эта привычка развивалась, и однажды я дал полностью фальшивое интервью одному заметному изданию. Там я рассказывал всякие небылицы про цыган и монахов с северов. Журналисты ничего не просекли и выпустили полный текст.

Про таксиста-рэпера

Я возвращался со студии после записи песни «Честность». Пока таксист ждал, мы с саксофонистом обсуждали всякие музыкальные штучки. Мы договорили, я сел в машину и сразу получил вопрос: «Ты чо репер?». Видимо, он слышал наш разговор о музыкальной индустрии. После 10 минут разговора таксист начал читать мне свой реп. Это продолжалось около 7 минут. Там было что‑то про войны районов, черноту улиц и мистических «них», которые ничего не знают про жизнь. Я был тронут и записал его песню, чтобы сделать потом своей.

Про девушку и ее волосы

После одного московского концерта мы с командой выходили из гримерки и планировали дальнейшее движение вечера. Одна девушка стояла у выхода и ждала меня. Она выглядела смущенной, но ждала очевидно долго. Она всучила мне конверт с чем‑то легким и быстро ушла. В конверте были волосы, причем довольно много. На обратной стороне конверта было написано: «Потри их в руках и следующий, кого ты коснешься, умрет». Пока не нашел перед кем потереть эти волосы в руках…

Про личного священника семьи Ельцина

В одну из летних прогулок по Москве я зашел в небольшую церковь. Там было пусто и только один монах-хранитель сидел в углу, у западной стены. Я тоже сел у западной стены и стал смотреть на алтарь. Монах посмотрел на меня, и, видимо, решив, что мне нужна помощь, подсел ко мне. Он рассказывал мне, что в 90-е был одним из личных священников семьи Ельцина, ездил с ней по всему миру. А когда президент стал терять рассудок, его перевели в маленькую церковь в центре Москвы.

Узнать, какие истории правдивые и выдуманные, можно будет в телеграм-канале «Тима ищет свет», а послушать «Честность» — ниже.

Специально для «Афиши Daily» «Тима ищет свет» писал манифест зеркализма — о мире-всесалате, уродливых тварях, отсутствии пути и пустоте. В сентябре 2020 года мы также говорили с Тимофеем — тогда речь шла о любви, смерти и кризисе рэпа.

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