«Тима ищет свет» выпустил сингл «Честность» и запустил бота, которому можно исповедаться

«Тима ищет свет» выпустил сингл «Честность» и запустил телеграм-бота «Цифровая исповедь», с которым можно поделиться своим стыдными случаями из жизни. Четыре своих истории — правдивые и выдуманные — музыкант рассказал «Афише Daily».
«Цифровая исповедь» просит собеседника рассказать историю (можно анонимно), за которую ему стыдно, а в ответ присылает истории других людей. После беседы бот оценивает степень честности человека и присылает песню.
«Цифровую исповедь» Тимофей Якимов (настоящее имя певца) создал вместе со своей небольшой командой. Пользователи делятся с ботом жуткими и стыдными историями, хотя даже не знают, куда они отправляются, рассказал он.
«Они не знают друг о друге ничего, кроме того, что сами хотели рассказать. Возможно, они честны, возможно, и нет» — объяснил Тима. Музыкант поделился с «Афишей Daily» своими историями, две из которых — тоже выдумки.
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Узнать, какие истории правдивые и выдуманные, можно будет в телеграм-канале «Тима ищет свет», а послушать «Честность» — ниже.