«Тима ищет свет» выпустил сингл «Честность» и запустил бота, которому можно исповедаться

В одну из летних прогулок по Москве я зашел в небольшую церковь. Там было пусто и только один монах-хранитель сидел в углу, у западной стены. Я тоже сел у западной стены и стал смотреть на алтарь. Монах посмотрел на меня, и, видимо, решив, что мне нужна помощь, подсел ко мне. Он рассказывал мне, что в 90-е был одним из личных священников семьи Ельцина, ездил с ней по всему миру. А когда президент стал терять рассудок, его перевели в маленькую церковь в центре Москвы.

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