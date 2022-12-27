Путин запретил продавать нефть странам, поддержавшим потолок цен

Владимир Путин подписал указ о специальных мерах в ответ на введение рядом стран потолка цен на нефть. Документ опубликован на портале правовой информации.
Он запрещает продажу российских нефти и нефтепродуктов, если иностранные компании- или физлица-контрагенты указывают предельную цену в договорах на поставки.
Касающийся нефти запрет вступит в силу 1 февраля 2023 года и будет действовать до 1 июля. Дату вступления в силу ограничений на поставки нефтепродуктов определит правительство.
Потолок цен на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель ввели Евросоюз, страны G7 и Австралия. Санкции вступили в силу 5 декабря, с 5 февраля они начнут действовать и для нефтепродуктов.
Предельная цена будет фиксированной, а не скидкой к индексу цен, однако эта величина будет регулярно пересматриваться. По замыслу инициаторов, ограничение призвано ограничить доходы Москвы от экспорта нефти.