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Путин запретил продавать нефть странам, поддержавшим потолок цен

Денис Ламехов
Сегодня в 19:18

Владимир Путин подписал указ о специальных мерах в ответ на введение рядом стран потолка цен на нефть. Документ опубликован на портале правовой информации.

Он запрещает продажу российских нефти и нефтепродуктов, если иностранные компании- или физлица-контрагенты указывают предельную цену в договорах на поставки.

Касающийся нефти запрет вступит в силу 1 февраля 2023 года и будет действовать до 1 июля. Дату вступления в силу ограничений на поставки нефтепродуктов определит правительство.

Потолок цен на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель ввели Евросоюз, страны G7 и Австралия. Санкции вступили в силу 5 декабря, с 5 февраля они начнут действовать и для нефтепродуктов.

Предельная цена будет фиксированной, а не скидкой к индексу цен, однако эта величина будет регулярно пересматриваться. По замыслу инициаторов, ограничение призвано ограничить доходы Москвы от экспорта нефти.

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