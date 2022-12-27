В 2022-м продажи смартфонов в России сократились впервые за 7 лет. Падение составило 20%

Речь идет о подсчетах продаж в штуках. Так, за неполный год было продано около 24 млн устройств против 30 млн в прошлом году. Газета отмечает, что российский рынок смартфонов сократился впервые с 2015 года: тогда это произошло из‑за резкого скачка курсов валют в конце 2014-го и ажиотажного спроса.
Apple и Samsung вместе заняли 30% рынка, что на 15% меньше, чем годом ранее. На столько же — с 50 до 65% — выросла доля китайских марок. По данным «М.Видео-Эльдорадо», средний чек на смартфоны снизился на 5%, до 22,5 тыс. рублей.
Сильнее всего рынок пострадал весной. Во втором квартале по сравнению с первым он сократился примерно на 30%, но уже в третьем началось восстановление — сработал механизм параллельного импорта.
В 2023 году продажи смартфонов в России, вероятно, будут подобны текущим, заявляют опрошенные «Известиями» эксперты. По их словам, о восстановлении рынка сейчас говорить преждевременно.