В 2022-м продажи смартфонов в России сократились впервые за 7 лет. Падение составило 20%

Речь идет о подсчетах продаж в штуках. Так, за неполный год было продано около 24 млн устройств против 30 млн в прошлом году. Газета отмечает, что российский рынок смартфонов сократился впервые с 2015 года: тогда это произошло из‑за резкого скачка курсов валют в конце 2014-го и ажиотажного спроса.