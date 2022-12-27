«Бэтмен» стал самым популярным фильмом на пиратских сайтах в 2022 году

Group-IB составила рейтинг самых популярных фильмов, у которых было больше всего нелегальных копий на российских сайтах в 2022 году. Данными компания поделилась с «Бюллетенем кинопрокатчика»
Лидером рейтинга стал «Бэтмен» Мэтта Ривза с Робертом Паттинсоном в главной роли. Второе место заняла супергеройская кинолента «Человек-паук: Нет пути домой», а третье — «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия».
Полный список самых популярных фильмов у российских пиратов в 2022 году
- «Бэтмен»
- «Человек-паук: Нет пути домой»
- «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия»
- «Топ Ган: Мэверик»
- «Проект „Адам“»
- «Фантастические твари: Тайны Дамблдора»
- «Затерянный город»
- «Соник-2 в кино»
- «Мир Юрского периода: Господство»
- «Варяг»
Аналитики Group-IB подчеркивают, что в 2021 году рынок нелегального распространения копий фильмов в рунете по сравнению с предыдущим годом сократился с 59 млн долларов до 50 млн.
В 2021 году самой популярной картиной на пиратских сайтах стала «Годзилла против Конга». В рейтинге также отметились такие ленты, как «Форсаж-9», «Отряд самоубийц», «Круэлла» и другие.