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«Бэтмен» стал самым популярным фильмом на пиратских сайтах в 2022 году

Дарья Мельникова
Сегодня в 19:03

Group-IB составила рейтинг самых популярных фильмов, у которых было больше всего нелегальных копий на российских сайтах в 2022 году. Данными компания поделилась с «Бюллетенем кинопрокатчика»

Лидером рейтинга стал «Бэтмен» Мэтта Ривза с Робертом Паттинсоном в главной роли. Второе место заняла супергеройская кинолента «Человек-паук: Нет пути домой», а третье — «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия».

Полный список самых популярных фильмов у российских пиратов в 2022 году

  1. «Бэтмен»
  2. «Человек-паук: Нет пути домой»
  3. «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия»
  4. «Топ Ган: Мэверик»
  5. «Проект „Адам“»
  6. «Фантастические твари: Тайны Дамблдора»
  7. «Затерянный город»
  8. «Соник-2 в кино»
  9. «Мир Юрского периода: Господство»
  10. «Варяг»

Аналитики Group-IB подчеркивают, что в 2021 году рынок нелегального распространения копий фильмов в рунете по сравнению с предыдущим годом сократился с 59 млн долларов до 50 млн.

В 2021 году самой популярной картиной на пиратских сайтах стала «Годзилла против Конга». В рейтинге также отметились такие ленты, как «Форсаж-9», «Отряд самоубийц», «Круэлла» и другие.

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Мэтт РивзРоберт Паттинсон
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